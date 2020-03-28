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سقوط أمطار وأتربة مثارة على الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية فضلًا عن شبه انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الخفجي، النعيرية، قرية العليا، حيث تبدأ من الساعة 14:20 من اليوم السبت، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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