شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون يعلنون إقامة حفلات الزواج نهارا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في مبادرة جديدة من نوعها ، أعلن مواطنون تقديم موعد العرس من الليل إلى النهار مراعاة ً للأمر الملكي بمنع التجوال .

ووثق مقطع فيديو إصطفاف المواطنين الذين أكدوا أن هذا الإجراء لضمان عدم مخالفة التعليمات الصادرة لمحاصرة الوباء .

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وقال أحد المواطنين : غيرنا عرسنا من الليل إلى النهار، امتثالاً لأوامر الدولة، وإن شاء الله إننا على خير، وهذا احتياطاً للصحة .

وكانت محافظة رفحاء قد شهدت قبل يومين إثامة حفل زفاف بحضور 10 أشخاص فقط مراعاة لعدم الإزدحام للحد من انتشار الفيروس .