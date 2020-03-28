إطلاق مبادرة نسائية لتوزيع المعقمات على أجهزة الصراف الآلي بالخفجي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت مجموعة من سيدات الأعمال إطلاق مبادرة بمحافظة الخفجي في المنطقة الشرقية، مبادرة جديدة لتوزيع المعقمات على أجهزة الصراف الآلي . قررت مجموعة من سيدات الأعمال إطلاق مبادرة بمحافظة الخفجي في المنطقة الشرقية، مبادرة جديدة لتوزيع المعقمات على أجهزة الصراف الآلي . وأوضحت سيدات الأعمال أن المبادرة تهدف أيضاً إلى توزيع القفازات على أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الوبائي

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