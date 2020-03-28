شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عاصفة رملية وانعدام الرؤية في القيصومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ضربت عاصفة رملية مدينة القيصومة بالمنطقة الشرقية، اليوم السبت؛ مما تسبب في انعدام الرؤية الأفقية على المدينة.
وأظهر مقطع فيديو، العاصفة الرملية وهي تجتاح شوارع القيصومة وتؤثر على الرؤية؛ فيما كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.
وأوضحت الهيئة، أن الرياح تستمر على الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.
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