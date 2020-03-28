وزارة الصحة تعلن 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت 28 مارس 2020 عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة حيث بلغ عدد حالات الشفاء 37 و تم تسجيل حالة وفاة جديدة و الحالات الجديدة تم تسجيلها بحسب المدن التالية : الرياض: ٤١

جدة: ١٨

مكة: ١٢

القطيف: ١٢

المدينة: ٦

تبوك: ٣

خميس مشيط: ٣

أبها: ١

الهفوف: ١

الخبر: ١

سيهات: ١





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