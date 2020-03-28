"المواصفات والجودة" تمدد صلاحية شهادات المطابقة لمدة 3 أشهر

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم السبت، تمديد مدة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة "سابر" الإلكترونية، لمدة 3 أشهر من تاريخ الانتهاء.
ويسري ذلك على الشهادات التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020، كما أعلنت الهيئة قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة؛ دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.
وأوضحت هيئة المواصفات، أن تلك القرارات تأتي ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف التجار والمستوردين، ودعم سرعة دخول المنتجات في السوق السعودية، مشيرة إلى أن تلك القرارات الاستثنائية تمكّن التجار والمستوردين من إصدار شهادة الإرسالية من منصة "سابر" للشحنات التي يستوردونها خلال هذه المدة بناء على الاختبارات وشهادة المطابقة السابقة، التي ستُمدد مدتها تلقائيًا ضمن منصة "سابر".
ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها للتواصل معها على مدار الساعة، من خلال الاتصال على الرقم 920008673 أو البريد الإلكتروني: [email protected]
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