أمطار وسحب رعدية على جازان ونجران.. وأتربة مثارة بالمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، كما نبّهت إلى سحب رعدية ممطرة على منطقتي جازان ونجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وفي ما يتعلق بمنطقة المدينة المنورة، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس اليوم, تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل (المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية– العيص– المهد)، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم

ونبّهت الهيئة من سحب رعدية ممطرة، تتعرض لها منطقة نجران، وتكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية، تشمل (مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار)، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل (محافظات العارضة، وفيفا، وهروب)، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق، كما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط و الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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