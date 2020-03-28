عملية ناجحة تنقذ حياة طفل ابتلع دبوسًا بحفر الباطن

أنقذ الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن طفلًا يبلغ من العمر 8 أشهر كان يعاني من اختناق حادّ.
وأوضحت صحة حفر الباطن أنه بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود دبوس بالحلق، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استخراج الدبوس بواسطة منظار عن طريق الفم.
وحذرت الصحة من خطورة ترك الأجسام المعدنية بالقرب من الأطفال، مؤكدة على أهمية مراقبة الأهالي لأبنائهم لما تشكل من خطر بالغ على حياتهم.
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