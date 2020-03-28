حساب المواطن: لا بد من الإفصاح عن «حافز».. وتحديث البيانات لا يؤثر على الدعم بشرط

أكّد برنامج حساب المواطن، أنَّه في حالة وجود دخل من (حافز) لابدَّ من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل «غير ذلك»، ومصدر الدخل «مخصص من برنامج حافز»، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، مشيرًا إلى أنَّ تحديث البيانات لا يؤثِّر على صرف الدعم.

جاء ذلك، ردًا على سؤال أحد المواطنين قال فيه: «انا ينزل لي (حافز) من شهرين احتاج اعدل دخلي ؟ واكتب انه حافز اخاف تقطعوا عليا حساب المواطن».

وقال حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر «تويتر»: «أهلاً بك، في حال وجود دخل من حافز لابدَّ من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل «غير ذلك»، ومصدر الدخل «مخصص من برنامج حافز»، وسيتم احتسابه من ضمن الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية، نسعد بخدمتك».

وأضاف حساب المواطن: «سيتم احتساب دخل برنامج حافز ضمن مجموع دخل الأسرة؛ حيث يصرف الدَّعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار، دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية».

ثم سأل المواطن سؤالًا آخر جاء به: «هل يتأخر نزول الدعم بسبب تحديث الدخل؟»

ورد حساب المواطن قائلًا: «تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وفي حال تمَّ التعديل على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرَّةً أخرى، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم ».

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وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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