أخبار السعودية اليوم.. النيابة توجه بالقبض على مغردة نشرت معلومات مضللة.. ورياح مثيرة على 12 منطقة

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 28 مارس 2020م؛ أبرز الأخبار في المملكة، ومنها توقعات الهيئة العامة للأرصاد بنشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على 12 مناطق بالمملكة، والنيابة العامة توجه بالقبض على مغردة نشرت معلومات مضللة وتحذر من نشر الشائعات حول السلع والخدمات.

النيابة العامة تحذر من نشر شائعات حول السلع والخدمات

النيابة العامة حذرت من نشر الشائعات المتعلِّقة بالسلع والخدمات، مؤكدةً أنَّ كلَّ من يفعل ذلك يخضع للمساءلة الجزائية.

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على 12 منطقة.. السبت

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق عدة تشمل: «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة».

أمر ملكي: عرض الموضوعات على مجلس الوزراء بطريق التمرير

صدر أمر ملكي، بأنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.

النيابة العامة توجه بالقبض على مغردة نشرت معلومات مضللة وصورًا كاذبة لتَزاحم على متجر تموينيّ

وجَّهت النيابة العامة، اليوم السبت، بالقبض على مغردة نشرت معلومات مضللة وصورًا كاذبة (عبر حسابها بأحد وسائل التواصل الاجتماعي) عن تزاحم مزعوم عند أحد المتاجر التموينية، الأمر الذي من شأنه إيجاد انطباع كاذب عن عدم وفرة وملاءة التموين الغذائي.

الشؤون الإسلامية: تأجيل المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت تأجيل المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ للقرآن الكريم.

للوقاية من فيروس كورونا.. أمانة الرياض تطلق مبادرة نخدمك لسيارتك عبر «واتس آب»

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة «نخدمك لسيارتك»، التي تهدف لتقديم خدمة التسوق عن بعد من خلال تطبيق «واتس آب»، بالتزامن مع تقديم موعد منع التجول إلى الثالثة عصرًا ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

طائرة درون للكشف عن درجة حرارة المتسوقين ببريدة

أمانة منطقة القصيم أعلنت، اليوم السبت استخدام طائرة درون، لمراقبة درجات حرارة المتسوقين، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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