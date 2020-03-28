الشؤون الإسلامية: تأجيل المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم السبت، تأجيل المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ للقرآن الكريم.
وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية –عبر حسابها بتويتر- أنه بموافقة المقام السامي الكريم، سيتم تأجيل المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ للقرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ(22) المقرر عقدها في هذا الشهر شعبان 1441هـ.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تحديد موعد للمسابقة في وقت لاحق، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
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