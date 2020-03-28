«تعليم جازان» تودع أكثر من 11 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مكافآت الطلاب والطالبات المستفيدين في حسابات أولياء أمورهم بمبلغ إجمالي بلغ 11,289,388 ريالًا. وأوضح مدير عام تعليم جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أنَّ المكافآت تشمل طلاب وطالبات القرى النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وأبناء وبنات المعلمين المتوفين وبرامج ومعاهد التربية الخاصة والطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينًا أنَّ ذلك يأتي في إطار عناية الحكومة الرشيدة بالطلاب والطالبات.

وأشار إلى أنَّ المكافآت تعدّ مستحقات الطلاب والطالبات لشهر ربيع الأول، مؤكدًا أنَّ الإدارة تسخِّر جميع إمكاناتها لخدمة منسوبيها. اقرأ أيضًا: «تعليم جازان» يحقق المركز الأول لجائزة الاستراتيجية والإبداع بالأولمبياد الوطني للروبوت Advertisements تعليم جازان يتفاعل مع «عاجل» بـ3 قرارات لإنقاذ مجمع الثعابين السامة بالصور.. 36 طالبًا ومدربًا في ختام تصفيات «الفرست ليقو» بتعليم جازان

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