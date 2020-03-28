النيابة العامة توجه بالقبض على مغردة نشرت معلومات مضللة وصورًا كاذبة  لتزاحم على متجر تمويني

وجَّهت النيابة العامة، اليوم السبت، بالقبض على مغردة نشرت معلومات مضللة وصورًا كاذبة (عبر حسابها بأحد وسائل التواصل الاجتماعي) عن تزاحم مزعوم عند أحد المتاجر التموينية، الأمر الذي من شأنه إيجاد انطباع كاذب عن عدم وفرة وملاءة التموين الغذائي.

وذكر مصدر مسؤول بالنيابة، أنه بناءً على ما تمَّ رفعه من قبل وحدة الرصد لدى النيابة العامة بشأن الواقعة، وبناءً على ما تَقتضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورة.

وبيّن المصدر أنَّ إنتاج ونشر ما يمسّ بالنظام العام يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

وكانت النيابة العامة، ذكرت عبر حسابها بتويتر، أنَّه «يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات المتعلقة بالسلع والخدمات المنطوية على تزييف مظاهر تسويقية كاذبة، أو ما مِن شأنه أن يوجِد انطباعًا مضلّلًا وغير صحيح عن مَلاءَة تلك السلع والخدمات واستقرارها». وأكَّدت أنَّ من يفعل ذلك يقع «تحت طائلة المُساءلة الجزائية».

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