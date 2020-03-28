للوقاية من فيروس كورونا.. أمانة الرياض تطلق مبادرة نخدمك لسيارتك عبر «واتس آب»

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة «نخدمك لسيارتك»، التي تهدف لتقديم خدمة التسوق عن بعد من خلال تطبيق «واتس آب»، بالتزامن مع تقديم موعد منع التجول إلى الثالثة عصرًا ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنها أطلقت مبادرة للتسوق عبر «واتس آب» مع بعض الأسواق الغذائية الكبرى لتقديم خدمة تجهيز طلبات العملاء واستلامها مباشرة في مركباتهم دون الحاجة إلى دخول السوق، تسهيلًا على السكان والوقاية من فيروس كورونا.
خطوات التسوق عبر واتس آب وفقًا لأمانة الرياض
وخلال مقطع فيديو أعدته أمانة منطقة الرياض وبثته عبر حسابها الرسمي، أوضحت أنه يمكن للعملاء الاستفادة من المبادرة من خلال التسوق والطلب عن طريق «واتس آب» المخصص لطلبات السوبر ماركت وهم في منازلهم.
وأوضحت أمانة الرياض عبر مقطع الفيديو أن العملاء يمكنهم الاستفادة من الخدمة من خلال تحديد «السوبر ماركت والفرع الأقرب»، ثم اختر «سلة الطلبات»، ثم قم بإرسال الطلب عن طريق «واتس آب» مع ذكر معلومات المركبة «اللوحة واللون والنوع».
ثم سيتم تزويد العميل برسالة عند جاهزية طلبه، ومن ثم يستطيع استلام طلبه من منصة التسليم الخارجية، وفقًا لأمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».
وكانت الحكومة قد قررت تقديم أمر منع التجول؛ ليكون ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصرًا من يوم الخميس 2/8/1441هـ الموافق 26/3/2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27/7/1441هـ، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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