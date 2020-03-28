السعودية اليوم / وصول مساعدات طبية أرسلها الاتحاد الإفريقي إلى تونس



تونس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

تسلمت تونس، اليوم، مجموعة متنوعة من المساعدات الطبية التي أرسلها الاتحاد الإفريقي، من أجل مساعدة البلاد في مقاومة تفشي فيروس

وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية التونسية بوراوي لمام، في تصريح اليوم: إن هذه المساعدات تتمثل في 100 ألف كمامة قناع و20 ألف اختبار لفيروس كورونا و741 بدلة واقية، فضلا عن 1100 من الأقنعة الواقية للوجه .

وأضاف أن هذه المواد الطبية، التي ساهمت الحكومة الإثيوبية في تأمين وصولها إلى تونس، تمثل جزءًا من مساعدات انتفعت بها كل الدول الإفريقية، بتمويل من رجل أعمال صيني ، مشددا على أهمية الجهود التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي من أجل حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة هذه الجائحة العالمية .

// انتهى //

15:16ت م

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تونس 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واستسلمت تونس، اليوم، مجموعة متنوعة من المساعدات الطبية التي أرسلها الاتحاد الإفريقي، من أجل مساعدة البلاد في مقاومة تفشي فيروس كورونا وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية التونسية بوراوي لمام، في تصريح اليوم: إن هذه المساعدات تتمثل في 100 ألف كمامة قناع و20 ألف اختبار لفيروس كورونا و741 بدلة واقية، فضلا عن 1100 من الأقنعة الواقية للوجه .وأضاف أن هذه المواد الطبية، التي ساهمت الحكومة الإثيوبية في تأمين وصولها إلى تونس، تمثل جزءًا من مساعدات انتفعت بها كل الدول الإفريقية، بتمويل من رجل أعمال صيني ، مشددا على أهمية الجهود التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي من أجل حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة هذه الجائحة العالمية .// انتهى //15:16ت م0056

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