السعودية | “هيئة الاتصالات” تدعو المستفيدين للتعرف على تطبيقات التوصيل المسجلة لديها عبر موقعها الإلكتروني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:33 مساءً, 28 مارس 2020 م
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المستفيدين إلى التعرف على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة والمسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa/list
وقد وجهت الهيئة في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد،
كما شددت الهيئة على قيام مقدمي الخدمات بفحص درجة حرارة مناديبها يوميا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المناديب بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.
كما تكثف “هيئة الاتصالات” من عملياتها الرقابية لكافة مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد كافة المخالفين.
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