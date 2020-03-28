السعودية | السعودية: 99 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات لـ4

شكرا لقرائتكم السعودية: 99 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات لـ4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد 1203.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمال الوفيات الى 4، وتعافي حالتين جديدتين.

وأضاف العبدالعالي أن إجمال عدد المصابين بكورونا في المملكة بلغ 1203 حالات. وجاءت الحالات بحسب المدن كالتالي:

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الرياض 41 وجدة 18ومكة المكرمة 12 والقطيف 12 والمدينة المنورة 6 وتبوك 3 وخميس مشيط 3 وأبها 1 والهفوف 1 والخبر 1

سيهات 1.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية على أن الوزارة تقوم بالإجابة على أي استفسار طبي، مؤكدة أن المملكة في طليعة دول العالم لجهة عدد الإختبارات التي تجرى، وأنه يجب التزام المنازل حتى خارج وقت منع التجول الجزئي.

وقال محمد العبد العالى أمس إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات الفيروس في الصيف.

وأضاف وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك حالتين تماثلتا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.