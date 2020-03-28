، "الصحة" تعلن عن تسجيل 99 حالة جديدة لفيروس "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 99 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1203 حالة حتى الآن.

وكشف المتحدث الرسمي عن تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن يعاني من أمراض مزمنة بالرياض، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 4 حالات.



وأعلن عن تعافي حالتين جديدتين، مبينًا ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 37 حالة، ولله الحمد.

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