، التجارة تضبط مستودعًا تديره عمالة مخالفة لتعبئة المعقمات المغشوشة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتستر من مواطن.. وتم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية

تمكنت وزارة التجارة من ضبط مستودع تديره عمالة مخالفة، بتستر من مواطن سعودي، تتم فيه تعبئة المعقمات المغشوشة، وتخزين حليب الأطفال بطريقة مخالفة.

وأوضحت الوزارة أن عملية ضبط المستودع المخالف جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء، مشيرة إلى أنه تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.