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وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو الدوائية، على المبادرة الوطنية المجتمعية المتمثلة في تقديم منتجات دوائية من تصنيع الشركة تقدر قيمتها بـ 11 مليون ريال، في إطار تعزيز جهود وزارة الصحة الدؤوبة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ "سبيماكو الدوائية" الدكتور محمد بن سلطان السلطان؛ أن هذا الدعم يأتي تجسيداً لدور الشركة الوطني المجتمعي الريادي تماشياً مع المبادرات الحكومية، ومساندة أبطال وزارة الصحة الذين سطروا أروع الأمثلة في التعامل مع الأزمات الطارئة.
وقال "السلطان"؛ إن وظيفة "سبيماكو الدوائية" في الأزمات، تتجاوز الفلسفة الربحية إلى التسامي بالواجب الأخلاقي تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
وأضاف: هذه المبادرة تأتي للتَصاف مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في المحافظة على صحة الإنسان وسلامته، التي تجلت في سعي جميع الوزارات المعنية إلى ترجمة الإرادة الملكية الأبوية واقعاً ملموساً من خلال توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء، وغذاء، واحتياجات معيشية.
شركة سبيماكو الدوائية فيروس كورونا الجديد
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 03:36 PM
في إطار المساعي الرامية للحد من انتشار فيروس "كورونا"11 مليون ريال من "سبيماكو الدوائية" لتعزيز الجهود الصحية
وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو الدوائية، على المبادرة الوطنية المجتمعية المتمثلة في تقديم منتجات دوائية من تصنيع الشركة تقدر قيمتها بـ 11 مليون ريال، في إطار تعزيز جهود وزارة الصحة الدؤوبة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ "سبيماكو الدوائية" الدكتور محمد بن سلطان السلطان؛ أن هذا الدعم يأتي تجسيداً لدور الشركة الوطني المجتمعي الريادي تماشياً مع المبادرات الحكومية، ومساندة أبطال وزارة الصحة الذين سطروا أروع الأمثلة في التعامل مع الأزمات الطارئة.
وقال "السلطان"؛ إن وظيفة "سبيماكو الدوائية" في الأزمات، تتجاوز الفلسفة الربحية إلى التسامي بالواجب الأخلاقي تجاه المجتمع الذي تعمل فيه.
وأضاف: هذه المبادرة تأتي للتَصاف مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وعلى رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في المحافظة على صحة الإنسان وسلامته، التي تجلت في سعي جميع الوزارات المعنية إلى ترجمة الإرادة الملكية الأبوية واقعاً ملموساً من خلال توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء، وغذاء، واحتياجات معيشية.
، 11 مليون ريال من "سبيماكو الدوائية" لتعزيز الجهود الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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