، نائب أمير جازان: كل عبارات الفخر لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات صحة جازان على ما يقومون به من جهود وخِدْمات ورعاية المرضى, وغيرها من الجهود التي تقوم بها القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال نائب أمير المنطقة: إخواني وأخواتي منسوبي ومنسوبات صحة جازان، كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما تقدمونه من أجل صحة الوطن، وفي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة، فإن دوركم في تقديم الرعاية الصحية تاريخي وعظيم.
وأضاف: ها نحن نباهي بكم وبتضحياتكم وجهودكم التي أثبتم من خلالها ولاءكم لهذا الوطن العظيم.. وبعون الله ثم بحكمة قياداتنا الرشيدة وتفانيكم وبذلكم وعطائكم نجتاز كل التحديات، ونصنع غداً أكثر إشراقاً وأملاً، فشكرًا يليق بعطاءاتكم التي نفتخر بها، وبحجم ما تقدمونه من جهود عظيمة في سبيل صحة المواطن والمقيم".
ودعا الله تعالى أن يوفق منسوبي ومنسوبات صحة جازان ومنسوبي مختلف القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.نائب أمير جازان فيروس كورونا الجديد
نائب أمير جازان: كل عبارات الفخر لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-28
قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات صحة جازان على ما يقومون به من جهود وخِدْمات ورعاية المرضى, وغيرها من الجهود التي تقوم بها القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال نائب أمير المنطقة: إخواني وأخواتي منسوبي ومنسوبات صحة جازان، كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما تقدمونه من أجل صحة الوطن، وفي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة، فإن دوركم في تقديم الرعاية الصحية تاريخي وعظيم.
وأضاف: ها نحن نباهي بكم وبتضحياتكم وجهودكم التي أثبتم من خلالها ولاءكم لهذا الوطن العظيم.. وبعون الله ثم بحكمة قياداتنا الرشيدة وتفانيكم وبذلكم وعطائكم نجتاز كل التحديات، ونصنع غداً أكثر إشراقاً وأملاً، فشكرًا يليق بعطاءاتكم التي نفتخر بها، وبحجم ما تقدمونه من جهود عظيمة في سبيل صحة المواطن والمقيم".
ودعا الله تعالى أن يوفق منسوبي ومنسوبات صحة جازان ومنسوبي مختلف القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
03:26 PM
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
03:41 PM
قال للمنسوبين والمنسوبات: نحن نباهي بكم وبتضحياتكم وجهودكم
قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات صحة جازان على ما يقومون به من جهود وخِدْمات ورعاية المرضى, وغيرها من الجهود التي تقوم بها القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال نائب أمير المنطقة: إخواني وأخواتي منسوبي ومنسوبات صحة جازان، كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما تقدمونه من أجل صحة الوطن، وفي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة، فإن دوركم في تقديم الرعاية الصحية تاريخي وعظيم.
وأضاف: ها نحن نباهي بكم وبتضحياتكم وجهودكم التي أثبتم من خلالها ولاءكم لهذا الوطن العظيم.. وبعون الله ثم بحكمة قياداتنا الرشيدة وتفانيكم وبذلكم وعطائكم نجتاز كل التحديات، ونصنع غداً أكثر إشراقاً وأملاً، فشكرًا يليق بعطاءاتكم التي نفتخر بها، وبحجم ما تقدمونه من جهود عظيمة في سبيل صحة المواطن والمقيم".
ودعا الله تعالى أن يوفق منسوبي ومنسوبات صحة جازان ومنسوبي مختلف القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
، نائب أمير جازان: كل عبارات الفخر لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير جازان: كل عبارات الفخر لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.