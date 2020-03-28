، نائب أمير جازان: كل عبارات الفخر لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال للمنسوبين والمنسوبات: نحن نباهي بكم وبتضحياتكم وجهودكم

قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات صحة جازان على ما يقومون به من جهود وخِدْمات ورعاية المرضى, وغيرها من الجهود التي تقوم بها القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب أمير المنطقة: إخواني وأخواتي منسوبي ومنسوبات صحة جازان، كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما تقدمونه من أجل صحة الوطن، وفي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة، فإن دوركم في تقديم الرعاية الصحية تاريخي وعظيم.

وأضاف: ها نحن نباهي بكم وبتضحياتكم وجهودكم التي أثبتم من خلالها ولاءكم لهذا الوطن العظيم.. وبعون الله ثم بحكمة قياداتنا الرشيدة وتفانيكم وبذلكم وعطائكم نجتاز كل التحديات، ونصنع غداً أكثر إشراقاً وأملاً، فشكرًا يليق بعطاءاتكم التي نفتخر بها، وبحجم ما تقدمونه من جهود عظيمة في سبيل صحة المواطن والمقيم".

ودعا الله تعالى أن يوفق منسوبي ومنسوبات صحة جازان ومنسوبي مختلف القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.نائب أمير جازان فيروس كورونا الجديد