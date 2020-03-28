، "المسند": عاصفة غبارية تتّجه ناحية الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى أنها تشمل "سدير والوشم والأفلاج"

أفاد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، بأن عاصفة غبارية متوسطة الكثافة الغبارية تتّجه ناحية العاصمة الرياض.

وأشار "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أن العاصفة تشمل: "سدير والوشم والأفلاج".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.

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