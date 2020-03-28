السعودية اليوم / وزارة الصحة المغربية تعلن تسجل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عدد الحلات المستبعدة بلغت 1455 حالة، في حين ظل عدد الوَفَيَات مستقراً في 23 وفاة.

// انتهى //

15:36ت م

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الرباط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 358 حالة إصابة مؤكدة.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن عدد الحلات المستبعدة بلغت 1455 حالة، في حين ظل عدد الوَفَيَات مستقراً في 23 وفاة.// انتهى //15:36ت م0058

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