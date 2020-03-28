السعودية اليوم / الأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة تبوك



تبوك 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية وسحب رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، على منطقة تبوك تشمل مدن تيماء وأملج والوجه.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8مساءً.

// انتهى //

15:35ت م

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