شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعي» يتيح 45 خدمة جديدة لمشاريع الثروة السمكية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة، أن الخِدْمات الإلكترونية الإضافية المطلقة عبر "زراعي" تشمل 9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي للروبيان في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع استزراع الروبيان في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع للأحياء المائية في المياه الداخلية.
ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خِدْمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.
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