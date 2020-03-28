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«زراعي» يتيح  45 خدمة جديدة لمشاريع الثروة السمكية

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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 45 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"، لتراخيص مشاريع الثروة السمكية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخِدْمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين عبر التعامل عن بعد، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة في المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن الخِدْمات الإلكترونية الإضافية المطلقة عبر "زراعي" تشمل 9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي للروبيان في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع استزراع الروبيان في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع للأحياء المائية في المياه الداخلية.

ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خِدْمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

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