شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام محلات بيع الغاز بالشرقية بتعقيم الأسطوانات والان نبدء بالتفاصيل
ووقف مراقبو الأمانة في محافظة القطيف والبلديات التابعة لها على هذه المحلات، لمتابعة تطبيق العمال تلك الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن أعمال الرقابة مستمرة ضمن الجهود المختلفة التي تقوم بها الأمانة منعاً لتفشي هذا الفيروس.
وأبانت الأمانة أن من يخالف ذلك الأمر ستطبق بحقه الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشيرة الى أن تحقيق تنفيذ الإجراءات يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المستهلكين، والإسهام في الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز البلاغات 940 .
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