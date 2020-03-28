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إلزام محلات بيع الغاز بالشرقية بتعقيم الأسطوانات

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ألزمت أمانة الشرقية العاملين في مواقع بيع وتوزيع "أسطوانات الغاز" بالتقيد بالتعليمات والاشتراطات واتباع إجراءات تنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز قبل تسليمها للمستفيد، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من الأمانة في استكمال الإجراءات الوقائية و الاحترازية المشددة، التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس ، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالاً لإجراءاتها الاحترازية وحماية المواطنين والمقيمين.

ووقف مراقبو الأمانة في محافظة القطيف والبلديات التابعة لها على هذه المحلات، لمتابعة تطبيق العمال تلك الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن أعمال الرقابة مستمرة ضمن الجهود المختلفة التي تقوم بها الأمانة منعاً لتفشي هذا الفيروس.

وأبانت الأمانة أن من يخالف ذلك الأمر ستطبق بحقه الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشيرة الى أن تحقيق تنفيذ الإجراءات يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المستهلكين، والإسهام في الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز البلاغات 940 .

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