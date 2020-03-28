مخطط إيراني خبيث لاغتيال معارض في الدنمارك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الادعاء العام في الدنمارك نرويجيا من أصل إيراني بالتعاون مع أجهزة استخبارات طهران، لتنفيذ مخطط اغتيال على أراضيها.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في تقرير عبر نسختها الفارسية، الخميس، أن سلطات كوبنهاجن اعتقلت شخصا نرويجيا-إيرانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 للاشتباه في تآمره لقتل أحد المعارضين الأحوازيين المقيم في الدنمارك.

وذكر المدعي العام الدنماركي، في بيان صادر عنه، أن المتهم رجل يبلغ من العمر (40 عاما) وكان على صلة بجمع ونقل معلومات إلى جهاز الاستخبارات الإيراني، بهدف تنفيذ مخطط اغتيال بالبلاد، حسب التقرير.