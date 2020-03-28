معارض إيراني ينتقد تقاعس النظام في مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المعارض الإيراني حشمت الله طبرزدي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية الإيرانية في رسالة وجهها إلى النظام الإيراني: "إذا كُتب علينا أن نموت بفيروس كورونا في بيوتنا فعلينا أن نتحرك جميعًا إلى قصر روحاني".
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وأضاف أنه لو لزم علينا أن "نهدم قصر روحاني على رأسه، ونموت بشرف أفضل من أن نموت بفيروس كورونا؛ لأن النظام برمته هو المسؤول الأول عن انتشار فيروس كورونا في إيران".
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