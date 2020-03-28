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أشاد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بالجهود والأعمال التي يقوم بها كافة العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان من الأطباء والممرضين والإداريين.
وأعرب عن تقديره لما يقدمونه من خدمات ضمن جهود مختلف القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال أمير المنطقة: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم، وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والإنماء، تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن.
وأضاف: كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وبعون الله ثم بتضافر جهودكم وعطائكم وتضحياتكم سنتمكن بمشيئة الله من تجاوز هذه الأزمة".
وأعرب أمير المنطقة عن شكره وتقديره لأبطال صحة جازان والوطن بوجه عام, وكل من سهر من أجل خدمة مريض وضحّى من أجل حماية صحة الوطن.فيروس كورونا الجديد أمير جازان
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 02:58 PM
ثمّن جهود العاملين بالقطاع الصحي من الأطباء والممرضين والإداريين
أشاد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بالجهود والأعمال التي يقوم بها كافة العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان من الأطباء والممرضين والإداريين.
وأعرب عن تقديره لما يقدمونه من خدمات ضمن جهود مختلف القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال أمير المنطقة: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم، وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والإنماء، تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن.
وأضاف: كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وبعون الله ثم بتضافر جهودكم وعطائكم وتضحياتكم سنتمكن بمشيئة الله من تجاوز هذه الأزمة".
وأعرب أمير المنطقة عن شكره وتقديره لأبطال صحة جازان والوطن بوجه عام, وكل من سهر من أجل خدمة مريض وضحّى من أجل حماية صحة الوطن.
، أمير جازان: في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا ،
المصدر : الخليج 365
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