محمد بن مسعود - الدمام - 28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 01:51 PM "القرني" للمرتبة العاشرة بشرطة المنطقة الشرقية "القرني" للمرتبة العاشرة بشرطة المنطقة الشرقية صدر قرار مدير الأمن العام بترقية "سعيد بن فهران القرني" إلى المرتبة العاشرة مديراً لإدارة الميزانية بشرطة المنطقة الشرقية. الكلمات المفتاحية ، "القرني" للمرتبة العاشرة بشرطة المنطقة الشرقية ،

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