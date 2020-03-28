، بالفيديو.. "وداع مؤثر" من مضيفة جوية إلى الركاب في أخر رحلة لها ،

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي ودعت بها مضيفة طيران أسترالية وصفتها بـ"خطبة وداع" بعد إعلان شركة الطيران التي تعمل فيها تعليق رحلاتها بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لروسيا اليوم.
وظهرت المضيفة كاسي أبليتون وهي تنفجر بالبكاء وهي تودع زملاءها والركاب ممن كانوا في الرحلة الأخيرة لشركة فيرجن، "هذه الرحلة يمكن أن تكون الأخيرة في المستقبل المنظور".
وأضافت أبيلتون: "لطالما اعتبر فريقنا أن الجنة هي وطنهم، ومن السرور أن ندرك أننا عدنا إلى الأرض، شكرًا لضيوفنا على ابتساماتهم الموجهة لنا، لجعل عملنا ممتعًا. نتمنى لكم كل التوفيق خلال هذه التجارب، كما شكرت زملاءها على العمل الذي أنجزوه معًا خلال كل هذه الفوضى، ورؤوسهم مرفوعة فيروس كورونا الجديد
بالفيديو.. "وداع مؤثر" من مضيفة جوية إلى الركاب في أخر رحلة لهاخالد خليل الخليج 365 2020-03-28
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي ودعت بها مضيفة طيران أسترالية وصفتها بـ"خطبة وداع" بعد إعلان شركة الطيران التي تعمل فيها تعليق رحلاتها بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لروسيا اليوم.
وظهرت المضيفة كاسي أبليتون وهي تنفجر بالبكاء وهي تودع زملاءها والركاب ممن كانوا في الرحلة الأخيرة لشركة فيرجن، "هذه الرحلة يمكن أن تكون الأخيرة في المستقبل المنظور".
وأضافت أبيلتون: "لطالما اعتبر فريقنا أن الجنة هي وطنهم، ومن السرور أن ندرك أننا عدنا إلى الأرض، شكرًا لضيوفنا على ابتساماتهم الموجهة لنا، لجعل عملنا ممتعًا. نتمنى لكم كل التوفيق خلال هذه التجارب، كما شكرت زملاءها على العمل الذي أنجزوه معًا خلال كل هذه الفوضى، ورؤوسهم مرفوعة
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:49 PM
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:32 PM
قالت: نأمل أن نراكم قريبًا
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي ودعت بها مضيفة طيران أسترالية وصفتها بـ"خطبة وداع" بعد إعلان شركة الطيران التي تعمل فيها تعليق رحلاتها بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لروسيا اليوم.
وظهرت المضيفة كاسي أبليتون وهي تنفجر بالبكاء وهي تودع زملاءها والركاب ممن كانوا في الرحلة الأخيرة لشركة فيرجن، "هذه الرحلة يمكن أن تكون الأخيرة في المستقبل المنظور".
وأضافت أبيلتون: "لطالما اعتبر فريقنا أن الجنة هي وطنهم، ومن السرور أن ندرك أننا عدنا إلى الأرض، شكرًا لضيوفنا على ابتساماتهم الموجهة لنا، لجعل عملنا ممتعًا. نتمنى لكم كل التوفيق خلال هذه التجارب، كما شكرت زملاءها على العمل الذي أنجزوه معًا خلال كل هذه الفوضى، ورؤوسهم مرفوعة
، بالفيديو.. "وداع مؤثر" من مضيفة جوية إلى الركاب في أخر رحلة لها ،
المصدر : الخليج 365
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