شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» : لا تجميد لحسابات البنوك بسبب انتهاء بطاقة الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، على عدم تجميد حسابات البنوك بسبب انتهاء بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم؛ تزامنًا مع تعليق استقبال المواطنين والمقيمين مؤقتاً في جميع مكاتب الأحوال المدنية اعتباراً من يوم الاثنين 21 رجب 1441 ولمدة 16 يوماً.

وأوضحت «الأحوال المدنية» في ردودها على تساؤلات المستفيدين عبر موقع التدوين الصغير «تويتر» أنه رغم عدم عمل مكاتبها هذه الأيام، فإن البنوك ستمدد تاريخ الانتهاء لمدة 30 يوماً.

ومن الجدير بالذكر، أن «الأحوال المدنية» كانت قد قالت أنه لن يتم احتساب غرامة مالية أثناء فترة التعليق لمن انتهت بطاقاتهم الوطنية ولم يتمكنوا من تجديدها، لما يترتب على ذلك من إنجاز المعاملات البنكية والحكومية إلكترونياً.