شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق رحلات جوية من الرياض إلى لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت السفارة البريطانية اليوم السبت عن تسيير رحلات جوية من الخطوط كشفت السفارة البريطانية اليوم السبت عن تسيير رحلات جوية من الخطوط السعودية من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو بلندن. وأكدت السفارة أن الرحلات ستنطلق هذا الأسبوع ، على أن تنطلق أول رحلة من الرياض غداً الأحد ، مع احتمال وجود رحلة أخرى من الرياض هذا الأسبوع .

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