اخبار السعوديه

انطلاق رحلات جوية من الرياض إلى لندن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق رحلات جوية من الرياض إلى لندن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت السفارة البريطانية اليوم السبت عن تسيير رحلات جوية من الخطوط من الرياض وجدة والدمام إلى مطار هيثرو بلندن.

وأكدت السفارة أن الرحلات ستنطلق هذا الأسبوع ، على أن تنطلق أول رحلة من الرياض غداً الأحد ، مع احتمال وجود رحلة أخرى من الرياض هذا الأسبوع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق رحلات جوية من الرياض إلى لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا