شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طوارئ مستشفى خاص في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، اليوم السبت، عن إغلاق طوارئ مستشفى خاص بمدينة حائل، تحفظياً، بعد ملاحظتها مخالفات عدة من بينها قصوراً في الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكشفت "صحة حائل"، عن تعليق العمل في عددٍ من المراكز الصحية داخل مدينة حائل، بما يشمل المراكز الصحية في "الوسيطاء، السمراء، البادية، المتنزه الشرقي"، وذلك اعتباراً من الأحد ١٤٤١/٨/٥هـ.

وأكدت أنه بإمكان مراجعي هذه المراكز التوجه إلى مستشفى شراف "مركز الرعاية الطبية العاجلة" بمقر مستشفى الولادة والأطفال سابقاً، كما علقت المراكز الصحية بأحياء "التلفزيون، شراف، شمال المطار، صلاح الدين، الطريفي، الجامعيين ،الودي" اعتباراً من الأحد ١٤٤١/٨/٥هـ حتى إشعار آخر.

وأشارت إلى أنه يجب على المراجعين لهذه المراكز وخلال فترة الصباح مراجعة أقرب مركز صحي لهم أو التوجه إلى مستشفى شراف خارج دوام المراكز الصحية، لافتة إلى إمكانية الحصول على الخدمات الطبية من خلال الاتصال على الرقم 937 أو من خلال تطبيق "صحتي".