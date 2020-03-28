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شكرا لمتابعة خبر عن صور مؤثرة لرجال أمن يؤدون الصلاة بالطرق أثناء متابعة منع التجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ضرب أحد رجال الأمن مثلاً يحتذى به في القيام بالواجب الديني والوطني ، بعدما اتخذ من موقع عمله مُصلى لكي لا يُقصر في آداء الفريضة بجانب الإلتزام بعمله أثناء فترة منع التجوال .
وأظهرت الصورة أحد رجال الأمن الذي كان يعمل بطريق الملك فهد بالرياض ، وهو يصلي ليلاً بينما كان الطريق خالي من المارة .
وحظيت الصورة بتداول واسع وسط إشادة كبيرة برجال الأن الذين يبذلون جهود مضاعفة هذه الأيام لمتابعة التعليمات بالحد من انتشار الفيروس المستجد .
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