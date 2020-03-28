شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار كثيفة تجتاح أجزاء من مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تتعرض أجزاء من منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، لموجة غبار كثيفة، أدت إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية.
وناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حفظًا على سلامة الجميع.
وكان الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية، قد حذر أمس الجمعة من نشاط في الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للغبار على بعض المناطق ومنها منطقة مكة المكرمة.
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