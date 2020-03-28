شكرا لمتابعة خبر عن صور تاريخية نادرة للرياض عام 1960م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مجموعة صور تاريخية عن مشاهد نادرة للمملكة في حقبة الستينيات الميلادية وبداية الثمانينيات الهجرية ، والتي إلتقطها "كيث ويلر " المعروف بتوثيقه مناطق المملكة في تلك المرحلة .

وأظهرت الصور شوارع الرياض التي كانت منخفضة الكثافة السكانية ، مع وجود مظاهر التقدم والحضارة وفقاً لما كان منتشراً حينها ، وموديلات السيارات في تلك الحقبة .

كما أظهرت طريق الرياض "سدير " وطريق الرياض " الخرج " ، وغيرها من المشاهد التاريخية بالرياض .

الجدير بالذكر أن كيث ويلر زار المملكة من حوالي 15 عام ، والتقى بعدد من المسؤولين والمثقفين وأهداهم صور خاصة للستينيات .

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