شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق»‏ : شهر شعبان امتداد للمرحلة الجوية الانتقالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، أن شهر شعبان يعتبر امتداداً للمرحلة الجوية الانتقالية (تقلبات جوية)، وسيلاحظ خلال هذا الشهر تزايد درجات الحرارة بالتدريج وتناقص الظل وأن الشمس بدأت تقترب من الرأس في حال الظهر.

وقال الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه: " ‏أول شهر شعبان: مرحلة قران ثالث والذي قال فيه أهالينا رحمهم الله (قران ثالث ربيع ذالف) أي اذا قارن القمر الثريا في اليوم الثالث فهذا علامة على نهاية الربيع بالتدريج " .

وفي السياق نفسه، أضاف " الزعاق " : " وآخر الشهر : كنة الثريا (أي اختفاء الثريا عن الأنظار)، ومدة الكنة 40 يوماً وهي بداية الصيف الفعلي في النهار " .