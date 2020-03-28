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حقيقة وجود 19 حالة من المصابين في حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أوضح مدير الشؤون الصحية في منطقة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري، اليوم السبت، حقيقة إصابة 19 شخصاً بفيروس في المنطقة حتى أمس، حيث أكد أن هذا الأمر غير صحيح ونفاه جملةً وتفصيلًا.

وصرح مدير "صحة حائل" قائلًا: " هذا الخبر غير صحيح أبداً.. وهناك خطأ في المحتوى والصياغة.. ولله الحمد حتى اليوم لم تسجل أيّ حالة إيجابية في منطقة حائل لفيروس كورونا الجديد COVID19 " .

ومن الجدير بالذكر، أن المتحدث باسم "صحة حائل" كان قد كشف أن "صحة حائل" كانت سبّاقة في الكشف عن الفيروس؛ حيث بدأت في 28 يناير 2020، بفحص متسابقي درّاجات هوائية كانت المنطقة تستضيف فعاليتها القادمة من مدريد الإسبانية وهي بداية انتشار الفيروس في دولة الصين.

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