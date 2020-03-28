شكرا لمتابعة خبر عن "المغامسي" يتراجع عن دعوته بالعفو عن المساجين في المخالفات البسيطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تراجع الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة عن دعوته بالعفوعن المساجين في المخالفات البسيطة .

وقال "المغامسي " عبر حسابه الرسمي على"تويتر " اليوم السبت : بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان .

وأضاف :أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لمايقرره الشرع بحقهم، وعن سييء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا .

وكان المغامسي قد أطلق دعوته بالعفو عن الحق العام بالنسبة للمساجين في المخالفات البسيطة مع تطبيق الحق الخاص .