شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتفسيره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم السبت، عن تأجيل المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ للقرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (22).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تأجيل المسابقة المقرر عقدها في هذا الشهر شعبان1441هـ إلى موعد يُحدد لاحقاً، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس المستجد.