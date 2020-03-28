شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موظف بالهلال الأحمر يعلن إصابته بالفيروس ويوجه نصيحة هامة للجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن موظف بالهلال الأحمر إصابتة وزوجته بالفيروس المستجد حيث يخضعان الآن للحجر الصحي بمستشفى نجران العام .

وأكد الموظف ابراهيم آل سوار رضاه بقضاء الله وقدره ، وأنه يتفائل بتحول نتائج الفحص من إيجابية لسلبية مع إحاطته بالرعاية الصحية ، وفقاً للعربية .

وأكد "آل سوار" أن حكومة المملكة لم تتوانى عن بذل الجهود في دفع الضرر ، موجهاً نصيحة للجميع بعدم استقبال أي شخص مهما كانت قرابته والجلوس بالمنزل لفترة معينة حتى نستعيد الحياة الطبيعية .

وأكد على استخدام المعقمات بإستمرار ، وعدم التردد عن الفحص عند الشعور بأي أعراض وهو ما أقدم عليه فور دخوله منطقة نجران .