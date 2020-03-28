شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موظف بالهلال الأحمر يعلن إصابته بالفيروس ويوجه نصيحة هامة للجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن موظف بالهلال الأحمر إصابتة وزوجته بالفيروس المستجد حيث يخضعان الآن للحجر الصحي بمستشفى نجران العام .
وأكد الموظف ابراهيم آل سوار رضاه بقضاء الله وقدره ، وأنه يتفائل بتحول نتائج الفحص من إيجابية لسلبية مع إحاطته بالرعاية الصحية ، وفقاً للعربية .
وأكد "آل سوار" أن حكومة المملكة لم تتوانى عن بذل الجهود في دفع الضرر ، موجهاً نصيحة للجميع بعدم استقبال أي شخص مهما كانت قرابته والجلوس بالمنزل لفترة معينة حتى نستعيد الحياة الطبيعية .
وأكد على استخدام المعقمات بإستمرار ، وعدم التردد عن الفحص عند الشعور بأي أعراض وهو ما أقدم عليه فور دخوله منطقة نجران .
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