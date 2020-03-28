اخبار السعوديه

السفارة الأمريكية في الرياض ترتب مع المملكة إجراءات العودة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن السفارة الأمريكية في الرياض ترتب مع المملكة إجراءات العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم السبت، إنها تعمل مع السلطات في المملكة على ترتيب رحلات العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن شركة طيران تجارية.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أنه لم تتأكد رحلات طيران أو مواقع المغادرة والوصول في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه من المرجح أن تتم جدولة رحلات الطيران والإعلان عنها قبل وقت قصير من موعدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية في الرياض ترتب مع المملكة إجراءات العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا