شكرا لمتابعة خبر عن السفارة الأمريكية في الرياض ترتب مع المملكة إجراءات العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم السبت، إنها تعمل مع السلطات في المملكة على ترتيب رحلات العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن شركة طيران تجارية.
وأوضحت السفارة الأمريكية، أنه لم تتأكد رحلات طيران أو مواقع المغادرة والوصول في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه من المرجح أن تتم جدولة رحلات الطيران والإعلان عنها قبل وقت قصير من موعدها.
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