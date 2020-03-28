شكرا لمتابعة خبر عن الأمير محمد بن ناصر يوجه رسالة مؤثرة إلى منسوبي «صحة جازان» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

بعث الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم السبت، كلمات مؤثرة إلى منسوبي ومنسوبات القطاع الصحي في المنطقة نظير ما يقدمونه من مجهودات كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل أزمة الفيروس المستجد.

وقال أمير منطقة جازان، في رسالته: " في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم، وها أنتم ضمن منظومة القطاع الصحي في وطن الخير والنماء، تضعون بصماتكم الخالدة من أجل المحافظة على صحة الوطن " .

وأضاف: " إخواني وأخواتي.. كلنا فخر بقيادتنا الرشيدة وما اتخذته من إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من جائحة كورونا. وبعون الله ثم بتضافر جهودكم وعطائكم وتضحياتكم، سنتمكن بمشيئة الله من تجاوز هذه الأزمة " .

وتابع:" شكراً لكم أبطال صحة جازان.. شكراً لكل من سهر من أجل خدمة مريض وكل من ضحى من أجل حماية صحة الوطن.. أخوكم || محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان " .