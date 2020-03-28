شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تضرب طريق «العمق - المهد» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، تنبيهًا لرواد طريق العمق/ المهد من وجود عاصفة ترابية. أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، تنبيهًا لرواد طريق العمق/ المهد من وجود عاصفة ترابية. وقال فرع النقل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تنبيه لمستخدمي طريق العمق/ المهد بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، لسلامتكم جرى التنويه " .

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