شكرا لمتابعة خبر عن «النيابة العامة» توجه بالقبض على مغردة تروج للشائعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم السبت، أنه تم صدور توجيه عاجل بالقبض على مغردة قامت بإنتاج ونشر محتوى معلوماتي عبر حسابها في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات مضلّلة وصور كاذبة عن تزاحم مزعوم عند أحد المتاجر التموينية.

وأكد المصدر، أن إنتاج ونشر ما يمس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.