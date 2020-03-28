منع دخول المرافقين للمتسوق الرئيسي بالمراكز التجارية والمحال التموينية

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): ألزمت أمانة منطقة الجوف جميع المراكز التجارية ومحال المواد التموينية بمنع دخول المرافقين للمتسوق الرئيسي من العوائل والأطفال . ألزمت أمانة منطقة الجوف جميع المراكز التجارية ومحال المواد التموينية بمنع دخول المرافقين للمتسوق الرئيسي من العوائل والأطفال . وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء لتخفيف الإزدحام والحد من نشر الفيروس المستجد ضمن الإجراءات العديدة التي اتخذتها حكومة المملكة .

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