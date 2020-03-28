شكرا لمتابعة خبر عن فيديو من داخل هايبر ماركت بالرياض يكشف مزايا هائلة للتسوق صباحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والإستثمار"عبد الرحمن الحسين " صباح اليوم السبت فيديو من داخل هايبر ماركت بالرياض . نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والإستثمار"عبد الرحمن الحسين " صباح اليوم السبت فيديو من داخل هايبر ماركت بالرياض . وأظهر الفيديو توفر جميع المنتجات بكميات ضخمة من المخبوزات واللحوم والمواد التموينية ، مع إلتزاام البائعين بإرتداء القفازات والكمامات وفقاً للتعليمات الصحية . وجدد "الحسين " نصيحته بالتسوق صباحاً لتجنب الإزدحام في ساعات الذروة للوقاية من الإصابة بالفيروس المستجد .

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