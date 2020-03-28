شكرا لمتابعة خبر عن «الأحمري» : بعض المشاهير يطلبون 80 ألف ريال لتغطية المشروعات الوطنية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):انتقد عضوان الأحمري رئيس تحرير صحيفة إندبندنت عربية، المبالغ الضخمة التي يطلبها ما يطلق عليهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من الجهات الحكومية لتغطية أي مشروع وطني.
وأوضح عضوان الأحمر، ي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا " على قناة روتانا خليجية، أن بعض هؤلاء المشاهير يطلبون 70 ألف و 80 ألف ريال لتغطية مشروع وطني أو الحديث عن إنجاز حكومي.
وقال " الأحمري " أن دفع مبالغ لكتاب المقالات لكي يكتبوا مقالاً في جهة معينة يعتبر رشوة، وكذلك الدفع لمشاهير التواصل، لافتًا إلى أن المشهور يرى أنه لوحة إعلانية تستنفذ صلاحياتها بعد فترة؛ لذلك يستغل الوضع.
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