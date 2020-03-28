شكرا لمتابعة خبر عن « النمر » يوجه نصحية هامة لمن يعانون الصداع المزمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين أن الصدع يعود لعدة أسباب بخلاف ارتفاع ضغط الدم وأنه لا ينبغي التسرع لتناول الأدوية المخفضة للضغط .

وقال "النمر " أن الصداع قد يكون بسبب التوتر أو فقرات الرقبة أو الجيوب الأنفية وغيرها من الأسباب .

ونصح "النمر " بالتوجه إلى الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الصداع ، وعدم الإنسياق وراء النصائح العشوائية .